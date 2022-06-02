Горячую воду отключат в одном из районов Алматы со следующей недели

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Часть зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от подачи горячей воды. Это необходимо для проведения ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как рассказали в администрации города, подача воды в ряд жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района, будет ограничена:

с 6 по 17 июня:

– в контурах улиц Лавренева – Дунентаева;

– в микрорайоне Жулдыз-2.

с 6 по 20 июня:

– в контурах улиц Баймагамбетова – Монтажная – Федосеева.

с 6 по 27 июня:

– в контурах улиц Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя;

– Гете – Новосибирская – Майлина – Заславского;

– Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.

с 6 по 28 июня:

– в контурах улиц Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

В ТОО "Алматинские тепловые сети" принесли извинения за временные неудобства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972251-goryachuyu-vodu-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty-so-sleduyuschey-nedeli/