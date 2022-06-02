Ювелирные украшения незаконно пытался провезти казахстанец из Стамбула в Актау

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Более 80 незадекларированных ювелирных украшений выявили у казахстанца, который прилетел в Актау из Стамбула. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Пассажира рейса Стамбул - Актау выявили в международном аэропорту Актау сотрудники Департамента государственных доходов по Мангистауской области. Казахстанец пытался провезти в страну незадекларированные ювелирные изделия в количестве 82 штук.

"Пассажир проследовал через "зеленый коридор" и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Изделия были обнаружены в ходе таможенного досмотра багажа. По данному факту проводится товароведческая экспертиза для определения сплава металлов", - сообщили в ДГД области.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту города Актау во время таможенного контроля был изобличен гражданин, который хотел вывезти из страны в Тбилиси 30 тыс. долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972200-yuvelirnye-ukrasheniya-nezakonno-pytalsya-provezti-kazahstanets-iz-stambula-v-aktau/