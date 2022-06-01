Тугайные леса восстанавливают в резервате "Иле-Балхаш" (фото)

Природный резерват "Иле-Балхаш". Фото.: Центрально-Азиатская программа WWF

На территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш" ведется проект по восстановлению тугайного леса. В работах участвуют специалисты резервата и Всемирного фонда дикой природы, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Центрально-Азиатской программе WWF, тугайные леса - это дом для множества диких животных и естественные водные регуляторы, накапливающие влагу во время дождя и отдающие ее в период засушливого лета.

На протяжении десятилетий средняя годовая температура в Казахстане растет быстрыми темпами. Погодные условия на территории страны становятся более экстремальными из-за ветров, засухи и пыльных бурь.

По этой причине в Южном Прибалхашье за последние 100 лет от масштабных пожаров и недостатка воды в реке Или и озере Балхаш пострадал тугайный лес.

Туранга. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Специалисты Всемирного фонда дикой природы и резервата "Иле-Балхаш" реализуют проект по его восстановлению.

В первую очередь были определены территории для посадок: небольшие участки размером 1-3 гектара вблизи водоемов.

Вторым этапом стала подготовка земли для посадки. Эксперты установили металлические ограждения участков и цилиндры из сетки вокруг растений, чтобы защитить их от зайцев зимой.

Предполагается, что эти ограждения будут необходимы в течение пары лет, пока саженцы не окрепнут, а в дальнейшем их могут использовать в местах других посадок.

Рабочие. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Следующий этап – высадка саженцев туранги, лоха и ивы. В этом году специалисты решили провести серию различных экспериментов по технологиям посадки для того, чтобы в будущем использовать самые успешные.

В частности, для эффективной приживаемости саженцев в условиях засушливого климата впервые в Казахстане использовалось устройство емкости воды "кокон" (Waterbox plant cocoon).

"Кокон" объемом 15 литров оснащен системой сбора конденсата и атмосферных осадков, что позволяет заполнять его водой один раз в год. Устройство обеспечит саженец необходимым объемом воды для развития корневой системы.

Посадка растений. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Другим методом стало использование гидрогеля для повышения эффективности полива и сбережения влаги на более длительное время. Также была оборудована система капельного орошения, позволяющая доставлять воду непосредственно в корневую зону растений.

Для заполнения емкости капельного полива из озера Балхаш специально проведен водопровод протяженностью 2 км. При подаче воды используется фильтр "Циклон", что дает возможность очистить озерную воду от песка и органических частиц.

Водопровод позволил не только обеспечить саженцы водой, но и создать систему автоматического наполнения поилок для бухарских оленей, которые содержаться в вольере передержки резервата "Иле-Балхаш".

Растения. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Всего было высажено 12400 саженцев. Они станут источником естественного лесовосстановления больших площадей: через несколько лет появится естественный подрост, который может быть пересажен в предусмотренные проектом места.

"Лесовосстановление на этой территории является нашей приоритетной задачей. Ведь тугайные леса – одна из главных инвестиций в будущее: это и поддержка жизнедеятельности животных, и благополучие всей экосистемы в целом.

В рамках данного проекта мы использовали различные подходы посадок и в будущем наиболее эффективные из них будут масштабированы.

Емкость с водой. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Мы с большим оптимизмом смотрим вперед, ведь при поддержке АО "ОТЛК ЕРА", WWF и резервата "Иле-Балхаш", посаженные саженцы через десятки лет превратятся в раскидистые мощные деревья", – рассказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

После завершения проекта дальнейший контроль и уход за посадками будут осуществлять лесной отдел государственного природного резервата "Иле-Балхаш" и WWF.

Оборудование. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Оборудование. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Насос для воды. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Участок земли. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972014-tugaynye-lesa-vosstanavlivayut-v-rezervate-ile-balhash-foto/