Статус "неономад" смогут получить казахстанцы за турпоездки по стране

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О присвоении статуса неономада казахстанцам, которые побывают в 20 популярных туристических местах страны, заявил сегодня глава Минкультуры на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Акцию NeoNomad собираются запустить в Казахстане в сентябре этого года.

"Суть проекта заключается в формировании списка мест внутри Казахстана, рекомендуемых к посещению туристами. Участники, посетившие все локации, будут награждены ценными призами, широкое освещение проекта позволит обратить внимание на уникальные локации в регионах.

Проект охватывает 20 дестинаций во всех регионах. Если они все их объедут, им будет присваиваться статус "неономад", – заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Он добавил, что вместе со швейцарскими компаниями уже найдены спонсоры и меценаты, которые наградят казахстанцев – призы будут ежегодно меняться.

Абаев добавил, что эта акция поможет развитию внутреннего туризма.

На слайде министр представил список из 20 мест, это:

монумент "Байтерек" в Нур-Султане; село Зеренда в Акмолинской области; урочище Жидебай в Восточном Казахстане; Берельские курганы в ВКО; село Баянаул в Павлодарской области; национальный природный парк в Каркаралы в Карагандинской области; историко-культурный комплекс Жошы Хана в Карагандинской области; высокогорное озеро Жасылколь в Алматинской области; урочище Танбалы недалеко от Алматы; горный курорт "Шымбулак"; Мавзолей Айша-Биби в Жамбылской области; цитадель в Шымкенте; городище Сауран в Туркестанской области; мемориальный комплекс "Коркыт Ата" в Кызылординской области; залив Голубая бухта в Мангистау; город Сарайшык в Атырауской области; Дом купцов в Уральске; плато Актолагай в Актюбинской области; село Наурузум в Костанайской области; озеро Имантау в Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971977-status-neonomad-smogut-poluchit-kazahstantsy-za-turpoezdki-po-strane/