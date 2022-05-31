"Школьникам будут показывать видео о сексе": новый слух появился в Казнете

Иллюстративное фото: Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images/Getty Images

В Казнете распространяется видеоролик, в котором на большом экране, установленном в учебной аудитории, схематично демонстрируется половой акт. На основе этого заявляется, что подобный контент будут показывать казахстанским школьникам.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, видео, о котором идет речь, было снято в Гане. Его смотрели в рамках занятий по подготовке медсестер. Таким образом, все присутствующие были уже студентами, а не школьниками.

Одна из студенток сделала запись тайно. После публикации в интернете видео "завирусилось" и вызвало противоречивую реакцию среди жителей Ганы. Большинство указывало на то, что качество подготовки будущих медработников оставляет желать лучшего.

Фактчекеры подчеркнули, что нет никаких оснований утверждать, будто подобные видео демонстрируют или собираются показывать казахстанским школьникам.

Более того, ранее в Министерстве образования и науки уже неоднократно опровергали теории о том, что детям в отечественных школах будут рассказывать о проституции, однополой любви и сексуальных извращениях.

В ведомстве заявляли, что необходимые школьникам знания о репродуктивном здоровье они получают в рамках программ таких предметов, как "Химия", "Биология", "Основы безопасности жизнедеятельности" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971843-shkolnikam-budut-pokazyvat-video-o-sekse-novyy-sluh-poyavilsya-v-kaznete/