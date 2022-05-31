В Черногорию вновь начнут летать самолеты из Казахстана с 1 июня

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В Казахстане возобновляется авиасообщение с Черногорией. Самолеты в эту страну будут летать из Алматы и Нур-Султана, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире, Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок", – говорится в сообщении КГА.

Рейсы из Казахстана в Черногорию будут выполняться авиакомпанией Air Astana.

С 1 июня начнут летать самолеты из Алматы в Подгорицу. Будет совершаться 4 рейса в неделю: в понедельник, среду, пятницу и субботу.

С 5 июня стартуют рейсы по маршруту Нур-Султан – Подгорица с частотой 2 рейса в неделю: в четверг и воскресенье.

Отмечается, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А321LR со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971830-v-chernogoriyu-vnov-nachnut-letat-samolety-iz-kazahstana-s-1-iyunya/