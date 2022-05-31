"Я стал изгоем": уволенный по поручению Токаева экс-аким Тараза выступил с обращением

Кайрат Досаев. Фото: с личной страницы в Facebook

Бывший аким Тараза Кайрат Досаев, уволенный после шокирующего случая с изнасилованием в школьном туалете, обратился к президенту Казахстана. Он попросил дать ему возможность вернуться на госслужбу и "трудиться во имя Родины". Свое заявление бывший чиновник опубликовал в Facebook.

"Многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Обращается к вам Досаев Кайрат Аскербекович, почетный гражданин Каратальского района Алматинской области, экс-аким Тараза", - начал свое обращение бывший чиновник.

Он отметил, что более 20 лет жизни посвятил государственной службе. Начинал свой трудовой путь в 1987 году рядовым инженером. Много лет трудился в Алматинской области. Работал заместителем акима Талдыкоргана, главой Каратальского района. Позже вернулся в родную Жамбылскую область. В апреле 2019 года был назначен акимом Тараза.

"Спустя полгода после моего назначения акимом Тараза, как вы знаете, у нас произошла трагедия в школьном туалете.

Уважаемый господин президент! Я сам являюсь отцом и воспитываю дочь, поэтому это шокирующее преступление стало для меня личной трагедией, которую я пропустил через себя.

Признаться честно, проблема школьных туалетов была всегда, и только благодаря вашему вмешательству были приняты меры по ее решению по всей стране.

Безусловно, свою отставку я принял как должное, ведь как аким города нес ответственность за все происходящее на его территории. И поэтому жаль мне было не кресло акима города, а то, что руки не дошли до решения проблемы школьных туалетов. Однако назначен я был всего за несколько месяцев до трагедии", - написал Кайрат Досаев.

Он добавил, что через месяц его назначили руководителем управления инспекции труда акимата Жамбылской области, где он проработал 1 год и 7 месяцев, а в августе 2021 года возглавил управление природных ресурсов и природопользования. Однако после резонанса в СМИ он был вынужден уволиться во второй раз.

"Сейчас я стал "изгоем" и ни один руководитель не возьмет меня на работу после произошедшего. Хотя многие знают и мой опыт, и мою работу", - отметил бывший госслужащий.

По его словам, выступить с обращением он решил после Послания президента народу Казахстана, посвященного политическим реформам в стране.

"Прошу вас дать мне возможность трудиться во имя Родины! Я также хочу принять участие в построении Нового Казахстана. Я полон сил и желания работать во благо своего народа. За все годы деятельности на государственной службе я ничем себя не запятнал и всегда поступал по совести. Надеюсь на ваше понимание, господин президент!" - обратился к главе государства Кайрат Досаев.

Напомним, осенью 2019 года 12-летнюю девочку изнасиловали прямо в школьном туалете в Таразе. После этого шокирующего преступления Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима города Кайрата Досаева. Позже стало известно, что чиновник получил новую должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971798-ya-stal-izgoem-uvolennyy-po-porucheniyu-tokaeva-eks-akim-taraza-vystupil-s-obrascheniem/