Ветер до 29 м/с: штормовое предупреждение объявили в девяти регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики предупредили жителей девяти областей об ухудшении погодных условий в последний день весны - 31 мая. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, днем 31 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с. В центре области и в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в горных и предгорных районах Алматинской области временами возможен сильный дождь, а также гроза, град и шквал. Скорость ветра составит 17-22 м/с, на востоке региона могут быть порывы до 24-29 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период с 31 мая по 2 июня в Алматинской области и на прилегающих к городу Алматы территориях прогнозируется формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В Талдыкоргане днем 31 мая будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере и востоке Акмолинской области синоптики обещают грозу, град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, днем возможны порывы до 23 м/с.

В Кокшетау и Нур-Султане завтра временами возможны гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с.

31 мая на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с. В Жарминском и Катон-Карагайском районах, а также в Семее сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

31 мая в северной половине Костанайской области будет гроза, град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с.

В Костанае завтра прогнозируется гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Днем 31 мая на севере Павлодарской области синоптики обещают сильный дождь. Днем на большей части территории региона ожидается гроза, на западе, юге, в центре области - град, шквал. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Павлодаре днем 31 мая будет гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Завтра на юге, на востоке и в горных районах Жамбылской области будет гроза и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

Завтра на севере и востоке Северо-Казахстанской области синоптики обещают сильный дождь. На севере и востоке области будет гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с, возможны порывы до 25 м/с.

В Петропавловске 31 мая возможны гроза, град и шквал. Скорость ветра составит 15-20 м/с, днем могут быть порывы до 23 м/с.

31 мая на севере и востоке Карагандинской области ожидается гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.

В Караганде завтра днем будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жезказгане 31 мая прогнозируется порывистый ветер до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971707-veter-do-29-ms-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-10-regionah-kazahstana/