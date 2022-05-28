Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и ряде регионов Казахстана. В воскресенье, 29 мая, следует подготовиться к ухудшению погодных условий. Информация об этом опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Алматы ночью 29 мая ожидается временами сильный дождь, гроза и град.

В горных и предгорных районах Алматинской области 29-30 мая синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град, шквал. Ветер местами до 29 м/с.

29 мая на севере и востоке Карагандинской области возможна гроза, ветер, порывы 15-20 м/с.

Днем в воскресенье на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

В горах Туркестанской области тоже возможна гроза, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

29 мая ночью на востоке, а днем на северо-западе Акмолинской области прогнозируется гроза. Ветер ночью на востоке, днем на северо-западе - 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

Ночью 29 мая на востоке, днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер ночью на севере, днем - на большей части области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье в центре Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 29 мая на юге и востоке Павлодарской области возможны гроза, град, шквал. Ветер на севере, юго-востоке региона, порывы 15-20 м/с. На юге области при этом сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе региона возможен туман. Ветер на западе, востоке области - 15-20, порывы 23 м/с.

29-30 мая на юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области могут быть гроза, град, шквал. Днем ветер на юго-западе, северо-востоке региона, в горных районах - 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971460-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-na-bolshey-chasti-kazahstana/