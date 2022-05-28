Первое в этом году штормовое предупреждение о засухе сделали казахстанские синоптики

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Первое в этом году штормовое предупреждение о засухе выпустил "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на республиканское государственное предприятие.

По прогнозам специалистов, наступление атмосферной засухи в первой декаде июня ожидается в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали вероятность засухи на территории Казахстана в июне.

Отмечалось, что на большей части страны условия увлажнения будут близкими к норме. При этом сильная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области и Каракиянском районе Мангистауской области.

В мае специалисты также озвучивали данные по этому поводу и сообщали о возможной сильной засухе в Кармакшинском районе Кызылординской области, а также в Мангистауском районе Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971444-pervoe-v-etom-godu-shtormovoe-preduprezhdenie-o-zasuhe-sdelali-kazahstanskie-sinoptiki/