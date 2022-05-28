Алматинский таксист придумал хитрый способ нарушать правила с помощью скотча

Фото: ДП Алматы

В Алматы таксист с помощью скотча пытался обмануть системы видеонаблюдения. Правонарушение выявила автоматизированная система "Коргау - Опасный водитель", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Как рассказал начальник управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек, в ходе проведения рейдов был задержан водитель одного из таксопарков, который залепил скотчем нижнюю часть буквы "Е" в серии "НЕ". В результате визуально серия выглядела "НF".

"Извозчик признался, что таким образом он пытался остаться незамеченным для систем видеонаблюдения города и безнаказанно нарушать ПДД. Его транспортное средство водворено на штрафную стоянку. К работнику таксопарка приняты меры административного воздействия", - пояснил полковник полиции.

Также были задержаны еще два автомобиля с подложными номерами. Toyota Windom на самом деле была зарегистрирована в Кыргызстане. Сумма штрафа за нарушения ПДД составила свыше 456 тысяч тенге.

А автомашина Volkswagen передвигалась с госномером, изготовленным кустарным способом. Ее водитель нарушил ПДД на сумму 251 747 тенге.

Фото: ДП Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971439-almatinskiy-taksist-pridumal-hitryy-sposob-narushat-pravila-s-pomoschyu-skotcha/