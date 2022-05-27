Реконструкция арыков обернулась потопами для частного сектора Алматы (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители частного сектора в Алматы пожаловались, что во время проливных дождей их дома затапливает. Причем, по словам горожан, проблема появилась после того, как власти построили новую арычную систему, передает сайт телеканала КТК.

Алматинец Виталий Тумаев снял на видео, как несколько дней назад его дом буквально затопило дождевой водой - грязная вода испортила мебель и обои и уничтожила технику. Последствия потопа алматинец устраняет до сих пор.

С такой же бедой, по данным телеканала, столкнулись десятки жителей этого района. У пенсионерки Трабуви Баратовой заплесневели стены. Женщина рассказывает: дверь в доме не закрывают, потому что внутри стоит жуткий запах. А ковры и паласы просто не успевают просохнуть.

"Когда идет сильный дождь, топит. Вода идет сверху прямо через огороды, у нас останавливается. Она проходит все дома, туалеты, бани – и вся жидкость идет к нам. Тот дождь – затопило. Только все помыли и занесли, и опять сегодня та же история", - сетует Трабуви Баратова.

Жители вспоминают, раньше такой проблемы не было. Вся дождевая вода уходила в соседнюю реку, а дома оставались невредимыми. Но девять лет назад местные власти решили реконструировать арычную систему. С тех пор, по словам алматинцев, и начались потопы.

"У нас ежегодно с мая месяца начинаются паводки. На наши просьбы отвести воду в речку – там раньше труба была, она туда стекала, сейчас трубу замуровали, – отвели на Байзакова. Девять лет боремся. Мы хотели, чтобы нам воду отвели в речку, соединили арык. Там всего 105 метров, я мерил", - рассказал горожанин Ширяздан Рушанов.

В местной администрации говорят, что уже начали проектировать новую арычную систему.

"Есть проект по заказу управления, в 2020-2021 году была разработана проектно-сметная документация – 376 километров. В этом проекте мы собрали все заявки со всех районных акиматов. Мы СМР в этом году начнем, а в конце 2022-го и в 2023-м в конце собираемся закончить", - проинформировал руководитель отдела стратегического развития и управления водными ресурсами Алматы Мурат Жексембаев.

Всего в городе сейчас 102 участка, где происходят постоянные подтопления. На них внимание планируют обратить в первую очередь.

Чиновники уже подали документы на финансирование проекта. Осталось дождаться денег из бюджета для строительства арыков. Начать планируют уже в этом году.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971422-rekonstruktsiya-arykov-obernulas-potopami-dlya-chastnogo-sektora-almaty-video/