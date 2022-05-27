Авто с поддельными номерами и штрафами на 2 млн тенге выявили в Туркестане

Фото: ДП Туркестанской области

Более 90 правонарушений выявлено с помощью программы "Коргау - Опасный водитель", запущенной с 19 мая в Туркестанской области. В том числе задержан автомобиль с поддельным госномером и неоплаченными штрафами на 2 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Через систему "Коргау" поступил сигнал об автомобиле Daewoo Nexia с поддельными номерами, ехавшему по проспекту Тауке хана в Туркестане, водитель которого не оплатил штрафы на 2 миллиона тенге.

Полицейские остановили машину на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Кенесары. Выяснилось, что водитель также не пристегнул ремень безопасности.

Кроме того, молодой человек с октября прошлого года по март 2022 года совершил 67 административных правонарушений и набрал штрафов на 2 миллиона 244 тысячи тенге.

В отношении него составили административный протокол по ст.593 (Несоблюдение требований по пользованию ремнями безопасности) и ст.590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) КоАП РК.

Автомашину водворили на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971369-avto-s-poddelnymi-nomerami-i-shtrafami-na-2-mln-tenge-vyyavili-v-turkestane/