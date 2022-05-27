"Орут песни и танцуют": павлодарцы устроили ночью дискотеку и не давали людям спать

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Житель дома по улице Катаева в Павлодаре 25 мая в 04.33 часов позвонил в дежурную часть и сообщил, что молодые люди возле дома устроили дискотеку на колесах и не дают спать. Подробности озвучивает департамент полиции региона на своей официальной странице в VK.

"На дворе глубокая ночь, молодежь открыла капот и включила музыку на полную катушку. Они еще орут во весь голос песни и танцуют. Даже с закрытыми окнами все слышно, а завтра нам всем вставать на работу", - пожаловался мужчина.

По словам начальника местной полицейской службы УП Павлодара Армана Каптаева, на место выехали стражи порядка. Нарушители тишины были установлены. Им разъяснили, что их действия подпадают под статью 437 КоАП РК.

Он добавил, что в соответствии с законом за громкую ночную музыку из авто и ревущие моторы без глушителя предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины с наложением штрафа в размере 5 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971353-orut-pesni-i-tantsuyut-pavlodartsy-ustroili-nochyu-diskoteku-i-ne-davali-lyudyam-spat/