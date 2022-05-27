Тело женщины нашли в реке в Усть-Каменогорске

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В реке Иртыш в Усть-Каменогорске было обнаружено тело женщины. Назначены судебно-медицинские экспертизы, направленные на установление причины смерти, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Как рассказали в ведомстве, 12 мая на канал "102" Ульбинского отдела полиции УП Усть-Каменогорска поступило сообщение об обнаружении тела в реке Иртыш в районе садоводческого товарищества "Восточник-3".

"Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление причины смерти", - сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Здесь добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в начале мая в микрорайоне Айнабулак в Алматы в автомобиле обнаружили тело мужчины. Рядом находился молодой человек, его задержали полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971335-telo-zhenschiny-nashli-v-reke-v-ust-kamenogorske/