Спилили вместе с гнездами: заказчика подрезки деревьев наказали в Караганде

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25 мая в Караганде случился инцидент, возмутивший всех казахстанцев - неизвестные спилили деревья вместе с гнездами птиц. Горожане сняли мертвых птиц на видео. Как выяснилось, ответственных за произошедшее наказали.

Видеоролик, на котором запечатлены мертвые птицы, опубликовало издание Ekaraganda.kz.

"Грачи - скорее всего, это были грачи, - вестники весны, пролетели тысячи километров, чтобы вывести у нас птенцов! Вили гнезда, высиживали яйца. И когда их "дома" варварски уничтожал человек, видимо, пытались спасти свое потомство. Охраняли гнезда и своих птенчиков и вместе с ними упали с огромной высоты. Неужели вам не жаль чужого труда, чужой жизни, чужой самоотверженности?" - обратились к ответственным за произошедшее журналисты.

Возмущенные горожане потребовали найти и наказать заказчика подрезки деревьев. Акимату района имени Казыбек би удалось это сделать - заказчиком оказался владелец пиццерии, которая располагается под спиленным деревом.

"Мы полностью солидарны с мнением жителей Караганды по ситуации с гибелью птиц при подрезке деревьев на улице Букетова. Сотрудники акимата района имени Казыбек би встретились с заказчиками данной подрезки. Им оказалось руководство пиццерии", - сообщили в районном акимате.

Руководство пиццерии принесло публичные извинения карагандинцам.

"По факту гибели птенцов просим извинения у жителей и впредь обязуемся не повторять таких ошибок", - заявил исполняющий обязанности директора пиццерии.

В отношении руководства пиццерии составлен административный протокол по статье 505 части 1 "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов".

"Просим жителей района не принимать преждевременных решений при подрезке зеленых насаждений, принимать во внимание факт наличия гнезд и птиц в них", - обратилась к карагандинцам главный специалист отдела благоустройства акимата района имени Казыбек би Лаура Елеусизова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971259-spilili-vmeste-s-gnezdami-zakazchika-podrezki-derevev-nakazali-v-karagande/