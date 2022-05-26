Ветер до 28 м/с, жара до 35 градусов: штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики предупредили жителей одиннадцати регионов республики о штормовой погоде на завтра, 27 мая. Об этом сообщается на официальном портале РГП "Казгидромет".

Так, завтра в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, гроза, град и шквал. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, возможен порывистый ветер со скоростью до 28 м/с.

27 мая на севере и на западе Западно-Казахстанской области будет гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Уральске 27 мая во второй половине дня прогнозируется гроза, град и шквал, а также порывистый ветер до 15-20 м/с.

Ночью 27 мая на западе, севере и юге Акмолинской области синоптики обещают грозу и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Кокшетау завтра ночью и утром ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем 27 мая на востоке Восточно-Казахстанской области будет гроза и ветер до 15-20 м/с. В Жарминском районе и в Семее сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в горных районах Туркестанской области прогнозируется сильный дождь и град. На юге, севере и западе области, в горных и предгорных районах - гроза и шквал. На севере и западе области - пыльная буря. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.

В Шымкенте утром и днем 27 мая будет гроза и шквал. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Туркестане завтра возможна пыльная буря, утром и днем - гроза и шквал. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

27 мая днем на юге и на востоке Павлодарской области будет гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с. Днем на юге и востоке области возможна сильная жара до 35 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

27 мая на севере, западе и востоке Северо-Казахстанской области прогнозируется гроза, шквал и град. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.

В Петропавловске завтра ночью ожидается гроза и шквал. скорость ветра составит 15-20 м/с, днем возможны порывы до 25 м/с.

Днем 27 мая на востоке Кызылординской области будет гроза, в центре области - пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с. В центре области и в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

27 мая на севере и востоке Костанайской области синоптики обещают грозу и ветер с порывами до 15-20 м/с. В Костанае завтра ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с.

Завтра днем на юге и в центре Карагандинской области прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем на юго-востоке области сохранится сильная жара до 35 градусов.

Днем 27 мая в Жамбылской области ожидается сильный дождь, возможна гроза, град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

В Таразе днем 27 мая будет гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971243-veter-do-28-ms-zhara-do-35-gradusov-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-11-regionah-kazahstana/