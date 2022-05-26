Полицейский спас кота, упавшего в реку в Усть-Каменогорске (видео)

Полицейский спас кота в Усть-Каменогорске. Кадр из видео: polisia.kz

В Усть-Каменогорске в беду попал четвероногий друг одной из местных жительниц. Во время прогулки по набережной кот убежал от хозяйки и упал в воду. Вытащить животное помогли полицейские, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел вчера, 25 мая.

Как сообщили полицейские, горожанка прогуливалась по набережной со своим котом, который был на специальном поводке. В какой-то момент петля поводка выскользнула из рук женщины, и питомец убежал, угодив за ограждение.

"Питомец запутался в ветках деревьев, откуда не мог выкарабкаться, а самостоятельно женщина его достать не смогла. Прохожие помогать не спешили", – рассказали представители МВД.

В это время на набережной патрулировали сотрудники БПП УП Усть-Каменогорска Владимир Майстренко и Дастан Маратов, которые пришли на помощь горожанке.

"Оценив ситуацию, в которую угодил кот, Майстренко встал на подстраховке, а Маратов вылез за ограждение и спустился на берег по веткам ветхого дерева, а после, пройдя по реке, добрался до перепуганного животного.

Взяв кота на руки, Дастан Маратов последовал обратно к месту, где спускался, чтобы поднять питомца обратно", – объяснили полицейские.

На кадрах можно заметить, что мужчине не удавалось забраться обратно с котом на руках, тогда он подбросил животное вверх, где его поймала хозяйка.

"Необходимо отметить, что молодой сотрудник полиции Дастан Маратов совсем недавно заступил на службу в правоохранительные органы, только в январе он получил звание лейтенанта. Юноша живет в большой семье, где 8 детей – семь сестер, а он единственный сын.

Дастан признается, что с самого детства был добродушным ко всему живому и по сей день относится с любовью к животным. Вот и в этот день не смог бы остаться равнодушным", – добавили в полиции.

За благополучное спасение четвероногого друга жительница города поблагодарила сотрудников полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971203-politseyskiy-spas-kota-upavshego-v-reku-v-ust-kamenogorske-video/