Спикер сената: Выпускники вузов и колледжей неконкурентоспособны

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Спикер cената на пленарном заседании палаты указал на неконкурентоспособность выпускников вузов и колледжей Казахстана. По его словам, они не могут найти работу после выпуска и пополняют ряды самозанятых, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев сообщил, что сейчас ситуация с молодежной безработицей относительно стабильная.

"У нас ситуация с той же молодежной безработицей относительно не такая острая ввиду того, что в 90-х годах у нас был демографический провал. Были разные проблемы, кризис, рождалось меньше детей.

Но с 2000-х годов ситуация поменялась, сейчас идет рост рождаемости. Например, у нас в ближайшие годы будет выходить на рынок труда ежегодно 300-350 тысяч молодых людей. Дальше эта цифра будет расти. То есть, мы постоянно вот это давление на рынок труда в ближайшие 20-30 лет будем ощущать.

Если в 2003 году родилось 247 тысяч детей, то в прошлом году у нас родилось 446 тысяч детей. Уже почти в два раза больше детей рождается. Через 20 лет они выйдут на рынок труда. Соответственно, в ближайшие годы мы увидим риск, что больше детей, молодых людей выходят на рынок труда и их нужно обеспечивать соответствующей работой", – пояснил он.

При этом он указал на низкую квалификацию выпускников вузов и колледжей страны.

"Вторая часть проблемы – в квалификации молодых людей. Есть исследования специалистов из стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – прим. ред.), оценки Всемирного банка, других организаций.

Мы видим, что квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не говоря о школах, достаточно низкая, и они неконкурентоспособные, если открыто говорить с теми же выпускниками из стран ОЭСР", – отметил спикер сената.

По его словам, молодежь, которая заканчивает вузы, дальше не способна занимать квалифицированные рабочие места.

"И куда она (молодежь – прим. ред.) пойдет? Пойдет на базары, на стройку, пойдет самозанятыми?

Помимо всего прочего, мы должны повышать квалификацию наших выпускников и квалификацию молодых людей, чтобы они могли занимать качественные рабочие места.

Я думаю, что при планировании и реализации соответствующей трудовой политики и нашей образовательной политики мы должны повышать квалификацию выпускников вузов и колледжей нашей страны, чтобы они занимали качественные рабочие места, а не пополняли ряды самозанятых", – резюмировал Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971128-spiker-senata-vypuskniki-vuzov-i-kolledzhey-nekonkurentosposobny/