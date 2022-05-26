Водителей кортежей с выпускниками наказали за беспредел на дорогах Шымкента

Кадр из видео: polisia.kz

В Шымкенте наказали водителей кортежей с выпускниками. Произошло это после того, как в соцсетях опубликовали несколько видеозаписей, на которых были запечатлены нарушения правил дорожного движения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка выявили несколько видео, на которых кортежи с выпускниками нарушают правила дорожного движения.

Правоохранители установили и привлекли к ответственности водителей Hyundai Accent, Toyota Land Cruiser и Toyota Camrу по статьям 590 "Нарушение правил эксплуатации ТС", 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов" и 606 "Создание аварийной ситуации" КоАП РК.

В целом за 25 мая полицейскими Шымкента к административной ответственности привлечены 132 водителя за нарушение ПДД, 10 машин водворены на штрафстоянку.

Напомним, в день последнего звонка в Мангистауской области семь выпускников пострадали в ДТП, а в Таразе 17-летний школьник на чужом Lexus опрокинулся в арык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971103-voditeley-kortezhey-s-vypusknikami-nakazali-za-bespredel-na-dorogah-shymkenta/