Токаев выразил соболезнования коллегам скончавшегося режиссера Рубена Андриасяна

Рубен Андриасян. Фото: kino-teatr.ru

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Суреновича Андриасяна. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял театр драмы имени М. Лермонтова, поставил свыше сотни произведений на различных сценах в стране и за рубежом.

Рубен Суренович неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. Свое отношение к работе и жизни он щедро передавал молодому поколению. Светлая память о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

О кончине казахстанского режиссера стало известно в среду вечером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971096-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-kollegam-skonchavshegosya-rezhissera-rubena-andriasyana/