Фермеры ЗКО заявили об участившихся нападениях волков на скот

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Сельчане на западе Казахстана бьют тревогу – волки стали нападать на домашний скот. Фермеры несут серьезные убытки, однако в регионе введен лимит на отстрел хищников.

С жителями сельского округа Уялы Бокейординского района Западно-Казахстанской области поговорили корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Сельчане рассказывают, что из-за нападения волков пострадали в основном телята и овцы.

"Скот обычно мы отдаем на содержание в крестьянские хозяйства. Это удобно, потому что у хозяйств пастбища, имеется пастух. Там животные находятся несколько месяцев. Но бывает, что не доживают. Нам говорят, что их съел волк. Волков не отстреливают, их очень много развелось. Пастухи постоянно сообщают о потерях", – рассказал местный житель Нурболат Мендыгалиев.

Мужчина в этом году решил оставить коров в селе, а не отдавать на выпас фермерам, опасаясь, что до осени из-за хищников скот может и не дожить.

Всего же в сельском округе 62 крестьянских хозяйства. Фермеры обращаются за помощью к охотникам и просят защитить их от степных хищников.

Как оказалось, отстрел волков здесь не проводился последние 3 года.

"Сельчане на собраниях поднимают эту проблему. Но отстрела не было во время карантина. Также нынешней зимой выпало мало снега, поэтому и охотиться на снегоходах было очень сложно. Сейчас разрешение на охоту можно получить онлайн. Два хозяйства планируют объединиться, чтобы выловить хищников", – прокомментировал ситуацию аким сельского округа Уялы Ерлан Ермеккалиев.

Специалисты объясняют, что ограничения на отстрел ввели из-за уменьшения популяции хищников. В 2017 году в области насчитывалось всего лишь 400 волков, сейчас их стало в три раза больше. Лимит на отстрел ограничивается 196 животными. Одному охотнику разрешается поймать не более 3 хищников. Для получения разрешения желающие должны подать заявку на электронном портале.

"Через портал Egov выданы разрешения на отстрел 186 голов. Осталось разрешений лишь на 10 голов. У охотников должно быть специальное удостоверение, зарегистрированное ружье.

В течение года лимит на отстрел не меняется. Если количество волков увеличится, то и лимит будет увеличен, но уже в следующем году. Весь процесс регламентируется правилами, каждый участник должен их соблюдать", – заявил главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Изимгалиев.

До конца года разрешения на отстрел смогут получить лишь 4 охотника. Сельчане же требуют пересмотреть правила и уделить особое внимание отдаленным районам. А пока же они продолжают нести потери и бояться за сохранность скота.

В середине мая сообщалось, что на западе страны на людей напала волчица. В итоге пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971073-fermery-zko-zayavili-ob-uchastivshihsya-napadeniyah-volkov-na-skot/