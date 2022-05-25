Ветеранам ВОВ и силовикам могут разрешить бесплатно ездить по платным дорогам Казахстана

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Депутаты мажилиса в первом чтении поддержали поправки в законодательство по вопросам транспорта. Документом предлагается предоставить ветеранам ВОВ и силовикам бесплатный проезд по платным автотрассам, передает корреспондент NUR.KZ.

Документ представил глава МИИР Каирбек Ускенбаев.

По его словам, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта" разработан для улучшения транспортной системы страны.

Депутат Альберт Рау в содокладе сообщил, что в ходе рассмотрения законопроекта внесено 466 предложений, нацеленных на усиление подходов, предусмотренных концепцией к законопроекту.

Это такие поправки, как:

освобождение ветеранов Великой Отечественной войны от платы за пользование платными автомобильными дорогами (участками);

децентрализация продажи проездных документов (билетов) и резервирование мест на железнодорожном транспорте через автоматизированные системы управления пассажирскими перевозками;

установление штрафа за каждый час задержки перевозки пассажиров на воздушном транспорте по вине авиаперевозчика;

сокращение количества часов ожидания для предоставления пассажирам места в гостинице и питания до 8 часов (ранее было 10 часов);

осуществление выплаты временной балансирующей платы, направленной на поддержку пассажирских перевозок;

внедрение автоматизированной системы электронной очереди для бронирования времени въезда грузовых транспортных средств в автомобильные пункты пропуска (при выезде из Республики Казахстан);

установление запрета на автомобильные перевозки грузов самосвалом, разрешенная максимальная масса которого превышает допустимую общую массу (по автомобильным дорогам общего пользования и улицам населенных пунктов).

"Норма по бесплатному проезду по платным трассам будет распространяться на авто, зарегистрированные на ветеранов ВОВ и сотрудников силовых органов, осуществляющих службу.

К сожалению, у нас осталось не так много ветеранов, мы также рассматриваем категорию тех, кто приравнен к ветеранам. Сейчас идут расчеты, до второго чтения будет решено", – заявил он.

В целом данный законопроект направлен на автоматизацию транспортного контроля на дорогах, урегулирование отношений, связанных с устранением последствий морских аварий, повышение эффективности расследований крушений, аварий и событий на железнодорожном транспорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970984-veteranam-vov-i-silovikam-mogut-razreshit-besplatno-ezdit-po-platnym-dorogam-kazahstana/