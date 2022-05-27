"Доход от 150 тыс. тэнгэ": как мошенники используют известные имена и бренды для обмана казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Многие казахстанцы так или иначе хоть раз в жизни сталкивались с телефонными мошенниками, представлявшимися сотрудниками банков, полиции или любого другого органа. Главная их цель - наши кровные средства, а в качестве наживки придумываются различные истории. Кому-то не удавалось уйти без потерь, а найти таких злоумышленников не всегда легко, передает корреспондент NUR.KZ.

С развитием инвестиционного бизнеса и возросшим интересом к нему со стороны жителей страны мошенники расширили перечень своих "услуг". Теперь они маскируются, в том числе, и под инвестиционные компании, нередко используя имена и названия известных личностей и даже банков.

Корреспондент NUR.KZ решил провести собственное небольшое расследование и вот что выяснилось.

Одним из таких людей, чьим именем прикрылись злоумышленники, является Маргулан Сейсембай, бизнесмен и инвестор. Неизвестные лица создали сайт с труднопроизносимым названием, состоящим из согласных букв, логотипом и названием, включающим имя бизнесмена и даже видеороликом с его участием.

Скриншот: страницы сайта

Сайт, а точнее, страничка, может показаться вполне правдоподобной, вот только из контактов - электронная почта с тем же самым набором букв и номер телефона с московским кодом. Посетителю сайта предлагается пройти опрос, состоящий из 25 вопросов.

На одном из этапов нужно раскрыть свой доход и вот тут появляется первое интересное открытие - если вы укажете, что ваш доход ниже 150 долларов (чуть более 60 тысяч тенге), к вам тут же потеряют интерес и откажут в дальнейшем доступе. К слову, то же касается тех, чей возраст менее 30 лет.

Скриншот: страницы сайта

Затем вас расспросят, какую сумму вы откладываете в месяц, на сколько хотели бы увеличить доход, начинают давить на знакомые многим казахстанцам "мозоли" - кредиты, долги, обиды на более успешных родственников и друзей и прочее.

Ну и, в конце концов, когда вы одолели весь опросник, вам предложат указать имя, фамилию, электронную почту и номер телефона. Что я и сделала. Звонок не заставил себя долго ждать.

Молодой человек с хорошо поставленной речью тут же зачем-то заявил, что он из Казахстана, и уточнил, готова ли я активировать торговый счет. Правда, для этого нужно положить на счет не менее 250 долларов и сделать это как можно скорее.

Но речь о деньгах заходит лишь в конце разговора. До этого молодой человек, называющий национальную валюту Казахстана "тэнгэ", рассказывает об условиях - это от 25% до 40% ежемесячной прибыли, а уделять занятию нужно максимум час в день пару раз в неделю.

Из гарантий, отмечает он, - деньги хранятся на счету в личном кабинете самого клиента, правда, на их же бирже.

Когда, наконец, разговор подходит к необходимости закинуть на счет деньги, мне приходится выкручиваться, чтобы завершить беседу. На ходу выдумываю, что денег нет буквально ни "тэнгэ" - ни наличными, ни на карте, и меня отправляют занять у кого-то в долг.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Парень дает на поиски средств 15 минут, после которых мы должны созвониться, и настаивает на том, что объяснять "кредиторам", на что я планирую потратить 250 долларов, крайне нежелательно.

Стоит ли говорить, что через 15 минут мой телефон едва не взорвался от пропущенных звонков как на сам номер, так и в мессенджер. При этом номера звонившего менялись из раза в раз - блокировать их было просто бесполезно. Кстати, все они были казахстанскими.

Мы обратились к самому Маргулану Сейсембаю за официальным комментарием по поводу ситуации с использованием его имени в столь корыстных целях.

"Этот сайт мне не принадлежит. Мы ежемесячно закрываем более 300 реклам и сайтов мошенников. Их очень сложно поймать, но в феврале мы одну международную группу поймали и передали полиции Узбекистана", - сообщил бизнесмен.

Еще один сайт, который попался на глаза в качестве рекламы, тоже предлагает инвестирование, прикрываясь названием одного казахстанского банка. Пройдя примерно такой же тест на этой страничке, я также получаю звонок. Милая девушка представляется Дианой из Алматы и рассказывает, что можно "зарабатывать на инвестициях в акции компаний, связанных с нефтью".

Скриншот: страницы сайта

"Вы будете пополнять счет через мобильное приложение банка и банков-партнеров", - говорит она и произносит два названия одного и того же банка-партнера - на русском и казахском языках, - представляя их как два разных банка.

"Работа будет идти с аналитиком, минимальный вклад составляет 70 тысяч (уже знакомое нам "тэнгэ" - прим.ред.). Касательно заработка - новички без опыта получают 150 тысяч "тэнгэ" в первые месяцы работы. Единая комиссия за использование сервиса составляет 20% от вашего дохода", - заключила Диана.

Сообщаю, что я должна подумать, после чего девушка на удивление легко сдается в отличие от предыдущего собеседника. Впрочем, впоследствии подключаются ее "коллеги", звонков с разных номеров становится все больше, они не кончаются и поздно ночью, а утром продолжаются снова.

Один из "коллег" Дианы, к слову, уже из Нур-Султана, слишком настойчиво начинает уговаривать "пообщаться" и "сотрудничать", а после начинает звонить в мессенджер... с башкирских номеров. Парень даже проявляет агрессию, звонки начинают сыпаться с невероятной скоростью, но вскоре он остывает и, видимо, переключается на других доверчивых граждан.

Между тем, в самом банке сообщили, что такие случаи - не редкость и чаще всего «достается» звездам отечественной эстрады, банкам и финансово-техническим компаниям. Видео обычно смонтировано из разных источников, интервью - вырванные из контекста фразы на финансовую тему и о благополучии в жизни.

"Цель мошенников - вывести человека на портал с реквизитами, куда нужно отправить деньги. Якобы, если вы зачислите определенную сумму, то вы входите в систему и начинаете зарабатывать", - говорят в банке.

Там отмечают, что в каждой крупной компании есть Центр обработки и расследования инцидентов информационной безопасности. Информация поступает от разных источников. Звонят сами потерпевшие казахстанцы, или же те, кто заподозрил в письме мошенничество.

"Изначально идет проверка ссылки - фишинговая она или нет. Чаще всего все становится понятно по адресной строке. Если это обман, то в названии не будет названия бренда, от которого пришло письмо. Да и общий дизайн подобного сайта совсем отличается от того, от имени которого якобы идет рассылка.

После проверки на мошенничество, специалисты по информационной безопасности связываются с организациями, которые и предоставляли хостинг-провайдер и регистратор домена. Так проверка идет еще раз. Если мошеннические действия подтверждаются, то специальные организации выносят вердикт - заблокировать и закрыть сайт. К слову, чем некрасивее звучит адрес сайта, тем он дешевле. Собственно, так тоже можно заподозрить фишинг", - сообщили в банке.

Там посоветовали никогда не оставлять личные данные и помнить, что компания не будет размещать или рассылать рекламу таким образом. Настоящий бренд всегда будет писать о себе только на своих сайтах и в своих приложениях. Проверяйте адресную строку в своем браузере. Там не должно быть незнакомых вам названий.

"Обращайте внимание на лексику и акцент звонящего. Можно даже задать им любой вопрос на казахском языке. Скорее всего, это не граждане Казахстана, которые переспросят вас или же отключатся. Чтобы развеять все сомнения, позвоните в саму организацию, о которой идет речь. Менеджеры за секунды введут вас в курс дела.

И не забывайте жаловаться. Нажмите кнопку «Жалоба» на той странице, где и всплыла вам реклама. Это хоть немного, но поможет в борьбе с мошенничеством. А еще лучше, если сомневаетесь, не общайтесь, положите трубку", - заключили в банке.

Такой же атаке подверглась компания "КазМунайГаз". Мошенники тоже подделали сайт компании, скопировав логотип. "КазМунайГаз" дает жителям Казахстана зарабатывать на нефти и газе. Теперь национальные ресурсы в ваших руках!" - говорится на сайте. Тут нет опросника и можно сразу заполнить форму с личными данными.

Скриншот: страницы сайта

Однако первое, что должно насторожить - ссылка на сайт, где нет ни одной буквы, связанной с названием бренда. Здесь минимальная сумма инвестирования составляет 117 тысяч тенге, а доход в месяц - 14%.

Между тем в самой компании напоминают - информация недостоверна.

"В социальных сетях и мессенджерах неоднократно распространялась недостоверная информация о проведении акций ("пройди тест и получи деньги"). Мы (сеть АЗС Qazaq Oil и КМГ) не проводим никаких акций через опросники и не разыгрываем деньги. Просим всех быть бдительнее, не проходить по сомнительным ссылкам", - заявила Асель Алимханова, PR-директор Qazaq Oil.

Скриншот: страницы сайта

Кроме того, злоумышленники использовали и бренд АО "Казахтелеком". Они рассылали информацию о том, что оператор связи якобы предлагает казахстанцам получить субсидии на оплату услуг связи. Отмечается, что для этого необходимо пройти опрос, перейдя по незащищенной ссылке. Однако сайт, на который ведет ссылка, не является официальным порталом АО "Казахтелеком", а на официальном сайте нет никакой информации о субсидиях или денежных вознаграждениях за прохождение опросов.

Цель мошенников в этом случае – обманом завладеть логинами и паролями от приватных аккаунтов, данными платежных карт и другой личной информацией.

NUR.KZ настоятельно рекомендует не доверять свои средства неизвестным или ненадежным компаниям или людям, а увидев знакомые логотип, имя или название, - перепроверить подлинность и достоверность информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970967-dohod-ot-150-tys-tenge-kak-moshenniki-ispolzuyut-izvestnye-imena-i-brendy-dlya-obmana-kazahstantsev/