Дожди и похолодание: какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в стране на грядущие три дня – с 26 по 28 мая текущего года. Эксперты ожидают дождей, следом за которыми придет похолодание, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали метеорологи, циклон из района Екатеринбурга продолжит смещаться на северо-восток по территории Казахстана и сохранит неустойчивую погоду в северных, центральных и южных районах страны.

Связанные с циклоном фронтальные разделы принесут дожди: 26 мая – на северо-западе, 27-28 мая – на юге и юго-востоке республики. 28 мая в центре страны ожидается сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града.

После этого к Казахстану сместится Северо-западный антициклон, прибытие которого прекратит выпадение осадков на западе.

На остальной территории республики произойдет понижение температуры воздуха. В связи с этим ночью и утром 26 мая на западе, 27-28 мая – на северо-западе и на севере – на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970942-dozhdi-i-poholodanie-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-tri-dnya/