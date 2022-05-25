Россиянин неделю назад вышел с центрального рынка в Кокшетау и бесследно исчез

Сергей Бирюков. Фото: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области разыскивают пропавшего без вести гражданина России. Мужчина еще неделю назад ушел с центрального рынка в Кокшетау в неизвестном направлении и бесследно исчез, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По данным ведомства, 22 мая в дежурную часть управления полиции Кокшетау обратился россиянин с заявлением об оказании содействия в поиске шурина - 45-летнего гражданина РФ Сергея Бирюкова.

Родственник пояснил, что 17 мая мужчина был на центральном рынке, а потом ушел в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, седые волосы и борода.

Сергей Бирюков. Фото: ДП Акмолинской области

Был одет в черную куртку, синюю футболку, белые кеды, черные джинсы и черную кепку. При себе имел паспорт гражданина РФ и сотовый телефон.

В настоящее время полицейские проверяют места возможного нахождения иностранца: гостиницы, съемные квартиры, территории ж/д и автовокзала.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, стражи порядка просят обращаться по телефонам: 8 705 112 79 29 или 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970914-rossiyanin-nedelyu-nazad-vyshel-s-tsentralnogo-rynka-v-kokshetau-i-bessledno-ischez/