20 тыс. тенге за оформление казахстанского ИИН просили "помогайки" у россиян и украинцев

Иллюстративное фото: gov4c.kz

Граждан России и Украины предупреждают о бесполезных "помогайках", предлагающих помощь при оформлении казахстанских ИИН за определенную сумму. В госорганах отмечают, что получить индивидуальный идентификационный номер можно совершенно бесплатно, передает КТК.

"АО "Национальные информационные технологии" рекомендует не пользоваться услугами посредников, а получить эту услугу бесплатно посредством портала eGov. Представитель иностранца или его нотариально доверенное лицо может подать заявку и в течение одного дня получить документ", - объяснила замглавы АО "Национальные информационные технологии" Арай Уразова

Разъяснить иностранцам процедуру присвоения ИИН решили после того, как в соцсетях стали активно предлагать гражданам России и Украины удаленно зарегистрироваться в специальной базе. Не бесплатно - за свои услуги помощники просили 20 тысяч тенге и выше.

Получив индивидуальный идентификационный номер, нерезиденты отправляются в казахстанские банки, чтобы открыть там счета. Пока неясно, насколько популярной была у иностранцев такая онлайн-услуга и сколько человек ею уже успели воспользоваться.

Источник: КТК

Согласно официальным данным, с февраля 2022 года казахстанские ИИН получили уже свыше 35 тысяч россиян и украинцев.

Ранее сообщалось, что казахстанские банки ужесточили правила выдачи карт россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970870-20-tys-tenge-za-oformlenie-kazahstanskogo-iin-prosili-pomogayki-u-rossiyan-i-ukraintsev/