Количество разводов сократилось в Казахстане

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По данным аналитиков, за январь-март 2022 года в Казахстане было зарегистрировано только 4,1 тыс. разводов, что на 10,3% меньше, чем в прошлом году.

Количество разводов сократилось как в крупных городах Казахстана, так и в сельской местности. Так, по данным ranking.kz, в селах это число стало меньше на 27,5% (721 случай), а в городах – на 5,5% (3,4 тыс. случаев).

Говоря о регионах, то больше всего разводов было зарегистрировано в Алматы: 536 случаев – на 19,9% меньше, чем годом ранее. Также довольно высокие показатели в сравнении с остальными регионами, в Алматинской (466 разводов, на 2,5% меньше) и Карагандинской (417 разводов, на 6,5% меньше) областях.

Реже всего разводились пары в Кызылординской области: всего 69 случаев (тогда как годом ранее в области насчитывалось 97 разводов).

Количество разводов в Казахстане за I квартал 2022 года. Инфографика: ranking.kz

При этом, по информации аналитиков, общее количество разводов в за 2021 год составило 48,2 тыс., что на 0,5% больше, чем годом ранее.

В том числе среди горожан развелось 34,8 тыс. пар (на 1,2% больше), а среди сельчан – 13,4 тыс. пар (на 1,2% меньше).

Отмечается также, что за прошлый год казахстанцы чаще всего расторгали браки в марте – 4,6 тыс. случаев, что на 6,1% меньше по сравнению с предыдущими показателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970806-kolichestvo-razvodov-sokratilos-v-kazahstane/