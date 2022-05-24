Без аниматоров, артистов и застолий: как проведут выпускные школьники Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Руководитель Департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева во время брифинга рассказала о том, как будут проходить выпускные вечера у школьников города, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году выпускной вечер пройдет в стенах школы. Торжественная церемония вручения аттестата состоится 16-17 июня, сообщила спикер. По ее словам, все мероприятия должны проводиться в стенах школы, при этом родителей предупредили о неэффективности ненужных трат на эти мероприятия.

"Выпускной вечер организуется организацией образования своими силами. Не допускается приглашать на мероприятие аниматоров, праздничные агентства, платных артистов, устраивать праздничные застолья, проводить экскурсии на арендованных автомобилях", - сообщила Гульнара Ермекбаева.

Она отметила, что категорически запрещено собирать деньги на подарки учителям и школе.

Ранее в Министерстве образования и науки РК рассказывали, как будут проходить выпускные в этом году, после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970804-bez-animatorov-artistov-i-zastoliy-kak-provedut-vypusknye-shkolniki-almaty/