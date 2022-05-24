Водителя Infiniti в Павлодаре шокировала месть жены, с которой он разводится

Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

Ничего не подозревающий павлодарец разъезжал по городу на Infiniti с подложными номерами. Когда его остановили полицейские и сообщили об этом, он был шокирован. Выяснилось, что мужчина оказался в неприятной ситуации из-за мести жены. Об этом сообщает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

В ведомстве рассказали, что инспектор видеонаблюдения ЦОУ выявила автомобиль Infiniti, который разъезжал по городу, но при этом не стоял на регистрационном учете.

Информацию она сразу передала ближайшему патрулю. Водителя остановили.

"Узнав от полицейских, что его машина снята с регистрационного учета, а государственный номерной знак является подложным, 36-летний павлодарец был шокирован", - отметили в ДП региона.

Позже выяснилось, что владельцем автомобиля является его супруга. В настоящее время пара находится в бракоразводном процессе и, злясь на мужа, женщина сняла машину с учета, ничего ему об этом не сказав.

Однако, пояснили стражи порядка, это не освобождает водителя от ответственности. В отношении него составили протокол по ч.4 ст.590 КоАП РК (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками).

Автомобиль водворен на спецстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970793-voditelya-infiniti-v-pavlodare-shokirovala-mest-zheny-s-kotoroy-on-razvoditsya/