Бегающих по краю крыши ЖК детей сняли на видео в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

Дети бегали по крыше жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне Актау. Очевидцы сняли происходящее на видео. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Опасные игры детей очевидцы сняли на камеру и опубликовали видео в социальных сетях.

Как рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, 23 мая в 19.45 часов на пульт дежурного "102" поступило сообщение о том, что дети ходят по крыше жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне.

"На вызов выехали сотрудники ювенальной полиции. Но в тот момент на крыше уже никого не было", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности несовершеннолетних. В ДП региона отметили, что доступ на крышу закрыт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970778-begayuschih-po-krayu-kryshi-zhk-detey-snyali-na-video-v-aktau/