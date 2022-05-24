"Ситуация на контроле": МИД о применении электрошокера к казахстанцам в Узбекистане

Полицейский и мужчина. Кадр из видео: t.me/mobilmuxbiruz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах кабмина прокомментировал применение узбекскими полицейскими электрошокера к казахстанским туристам, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что МИД Казахстана обратился с письмом, чтобы разобраться в ситуации.

"Мы защищаем права наших граждан. В распространенном в соцсетях видео, где правоохранительные органы Узбекистана применяют электрошокеры к нашим гражданам, надо отметить, что общество в Узбекистане само с осуждением относится к этой ситуации.

Мы держим ситуацию на контроле. Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены от работы", – добавил он.

Как заявил Смадияров, МИД РК "старается не вмешиваться" в ход расследования и "отслеживает ситуацию только в части защиты наших граждан".

Ранее сообщалось, что казахстанских туристов в Узбекистане задержали полицейские, которые применили к казахстанцам электрошокеры. Инцидент произошел в ночь на 21 мая в Самарканде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970771-nachato-rassledovanie-mid-o-politseyskih-uzbekistana-primenivshih-elektroshokery-k-kazahstantsam/