Без банкетов и подарков учителям: правила проведения последнего звонка озвучили в МОН
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Завтра, 25 мая, в казахстанских школах прозвенит последний звонок для 170 тысяч выпускников. В связи с этим Министерство образования и науки РК подготовило и опубликовало на своем официальном сайте рекомендации по проведению выпускных мероприятий.
Впервые за два года с начала пандемии последний звонок в Казахстане пройдет в офлайн-формате.
"Последний звонок в 2022 году прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі".
Хочу добавить, что ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция", – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.
В министерстве добавили, что праздник последнего звонка во всех общеобразовательных школах страны планируется провести в одно время.
В МОН также напомнили правила проведения выпускных – выпускной должен быть проведен силами самой организации образования. Не допускается:
- привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
- организация праздничных столов;
- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
- сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
- организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.
При этом торжественное вручение аттестатов выпускникам пройдет 16-17 июня. Ранее в МОН рассказали, как пройдет вручение аттестатов в этом году.
При этом в Минздраве заявляли, что проводить выпускные в ресторанах не запрещено, однако родителям рекомендуется соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить вспышки заболеваемости коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970735-bez-banketov-i-podarkov-uchitelyam-pravila-provedeniya-poslednego-zvonka-napomnili-v-mon/