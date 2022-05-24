Без банкетов и подарков учителям: правила проведения последнего звонка озвучили в МОН

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Завтра, 25 мая, в казахстанских школах прозвенит последний звонок для 170 тысяч выпускников. В связи с этим Министерство образования и науки РК подготовило и опубликовало на своем официальном сайте рекомендации по проведению выпускных мероприятий.

Впервые за два года с начала пандемии последний звонок в Казахстане пройдет в офлайн-формате.

"Последний звонок в 2022 году прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі".

Хочу добавить, что ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция", – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

В министерстве добавили, что праздник последнего звонка во всех общеобразовательных школах страны планируется провести в одно время.

В МОН также напомнили правила проведения выпускных – выпускной должен быть проведен силами самой организации образования. Не допускается:

привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

организация праздничных столов;

проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.

При этом торжественное вручение аттестатов выпускникам пройдет 16-17 июня. Ранее в МОН рассказали, как пройдет вручение аттестатов в этом году.

При этом в Минздраве заявляли, что проводить выпускные в ресторанах не запрещено, однако родителям рекомендуется соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить вспышки заболеваемости коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970735-bez-banketov-i-podarkov-uchitelyam-pravila-provedeniya-poslednego-zvonka-napomnili-v-mon/