Всплеск рождаемости зафиксировали в Казахстане во время пандемии

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Начавшийся в Казахстане в 2020 году беби-бум продолжился и в 2021-м - численность новорожденных в прошлом году достигла 446,5 тыс. детей , что на 11% больше, чем в допандемийный 2019 год.

По данным EnergyProm.kz, в 2020 году в Казахстане родились 426,8 тыс. малышей, а в 2021 на 4,6% больше - 446,5 тыс. детей. С "докоронавирусного" 2019 года рождаемость в стране увеличилась на 11%.

За первые три месяца 2022 года в стране зарегистрировали 95,6 тыс. актов о рождении, то есть беби-бум продолжается и в 2022-м, отмечают эксперты.

Коэффициент рождаемости в 2021 году также поставил новый рекорд - 23,5. То есть на 10 тыс. казахстанцев приходится уже 235 новорожденных. Примечательно, что 20 лет назад коэффициент составлял лишь 14,91 — это 149 новорожденных на 10 тыс. человек населения.

Более того, коэффициент суммарной рождаемости достиг 3,32, то есть на одну женщину приходится в среднем уже более 3 детей — такие рекордные показатели в Казахстане фиксируются только в последние два года. Для сравнения: в 1999 году коэффициент составлял всего 1,8, то есть не каждая казахстанка рожала даже второго ребенка.

Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что сразу 125,1 тыс. детей, или 28% от общей численности новорожденных в 2021 году, были рождены в многодетных семьях, то есть стали четвертыми и более по очередности рождения. Напомним, в Казахстане многодетной считается семья, в которой воспитываются четыре ребенка и более.

Более того, 95 малышей были рождены в семьях с десятью и более детьми.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970715-vsplesk-rozhdaemosti-zafiksirovali-v-kazahstane-vo-vremya-pandemii/