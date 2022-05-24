Казахстанец пронес на ЕНТ камеру и лишился шанса поступить на грант (видео)

Кадр из видео: instagram.com/ruslan_yemelbayev

16 мая в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование. Только за первую неделю из аудиторий удалили 21 абитуриента за нарушение правил. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на своей странице в Instagram.

Результаты удаленных из аудиторий абитуриентов были аннулированы.

Как отметил глава центра, каждый "аномальный" результат на ЕНТ тщательно проверяется. Так, во время проверки в этом году был зафиксирован интересный случай: во время январского тестирования абитуриент набрал 72 балла, а на основном ЕНТ – 130 баллов. Из-за большой разницы – в 58 баллов – было решено провести дополнительный усиленный контроль.

"В ходе проверки видеозаписей стало известно, что он во время тестирования использовал видеокамеру и мини-наушник, то есть нарушил правила ЕНТ.

Допустивший это сотрудник отстранен от тестирования. Будет проведена служебная проверка и приняты соответствующие меры. А результаты тестируемого аннулированы, теперь его не допустят до сдачи второй попытки ЕНТ", – проинформировал Емелбаев.

Глава Наццентра тестирования призвал всех сдающих ЕНТ строго следовать правилам, не пытаясь обмануть систему.

"Никто не избежит ответственности. Еще раз призываю вас соблюдать академическую честность. А контроль с нашей стороны будет усилен", – заключил Емелбаев.

Напомним, в этом году у поступающих есть две попытки сдать ЕНТ для участия в конкурсе на грант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970701-kazahstanets-prones-na-ent-kameru-i-lishilsya-shansov-postupit-na-grant-video/