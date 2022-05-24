Жаркая погода без осадков ожидается в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Елизавета Алексеева

Во вторник, 24 мая, в трех крупнейших городах Казахстана - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - ожидается жаркая солнечная погода без осадков и небольшое усиление ветра, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Алматинцев после нескольких дождливых дней ждет жаркая погода - в городе потеплеет до +25...+27 градусов днем и +13...+15 градусов ночью. Осадков в Алматы не ожидается, скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Жаркую погоду синоптики обещают и в Нур-Султане. Здесь столики термометров днем поднимутся до 26-28 градусов выше нуля, ночью опустятся до +11...+13 градусов. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается, температура воздуха составит +28...+30 градусов днем и +15...+17 градусов ночью. Жителей третьего мегаполиса предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Отметим, что в 11 регионах страны сегодня ожидается непогода, объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970678-zharkaya-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-almaty-nur-sultane-i-shymkente/