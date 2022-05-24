Гроза, ветер до 25 м/с: жителей 11 регионов предупредили о штормовой погоде

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Казахстанские синоптики предупредили жителей одиннадцати регионов республики о штормовой погоде на завтра, 24 мая. Об этом сообщается на официальном портале РГП "Казгидромет".

Так, 24 мая в центре Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с. В центре региона и в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере на востоке и в центре Атырауской области будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. В Атырау днем 24 мая также прогнозируется гроза.

Ночью и утром 24 мая на севере и на западе Акмолинской области синоптики обещают ветер до 15-20 м/с.

В Кокшетау завтра ночью и утром 24 мая будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в горных районах Туркестанской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

24 мая на западе и на юге Восточно-Казахстанской области будет порывистый ветер до 15-20 м/с. Ночью на западе и на севере региона на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Жарминском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на северо-западе Актюбинской области прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

24 мая на западе, севере и востоке Мангистауской области возможны гроза, град, шквал и пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.

В Актау 24 мая синоптики обещают грозу, град и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Завтра на западе и на севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. г. Костанай: ночью 24 мая ожидается гроза. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

24 мая на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Завтра ночью на севере и на западе Северо-Казахстанской области прогнозируется гроза, шквал и град. Ночью и утром на юго-западе региона будет туман. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 24 мая будет порывистый ветер до 15-20 м/с.

24 мая на юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жезказгане завтра днем будет порывистый ветер до 18 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970676-groza-veter-do-25-ms-zhiteley-11-regionov-predupredili-o-shtormovoy-pogode/