"Президентское оповещение": астанчане получили тестовые сообщения новой системы от МЧС

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Сегодня жители столицы получили тестовые сообщения, отправленные в рамках разрабатываемой системы оповещения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщается, что такая система позволит рассылать текстовые сообщения на мобильные телефоны граждан в течение 12-20 секунд.

"Это альтернативное решение оповещения населения посредством SMS-сообщений", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что целью проекта является своевременное информирование населения о возможных ЧС природного и техногенного характера: ухудшение погодных условий, закрытие дорог и так далее.

По данным министерства, эта система хорошо себя зарекомендовала в США, Японии, Израиле, Голландии, Чили и Литве.

"23 мая 2022 года в Нур-Султане прошел пробный запуск системы, с помощью которой гражданам пришло уведомление "Президентское оповещение" и "Национальное оповещение", так как система зарубежной разработки и название данных уведомлений являются тестовыми. В дальнейшем названия уведомлений будет заменены на "112", – добавили в пресс-службе МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970659-prezidentskoe-opoveschenie-astanchane-poluchili-testovye-soobscheniya-novoy-sistemy-ot-mchs/