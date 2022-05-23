Движение по нескольким улицам в Алматы перекроют до осени

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В летние месяцы в Алматы будет временно ограничено движение автотранспорта по некоторым улицам для проведения плановой реконструкции теплосетей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Сообщается, что с 24 мая по 1 сентября 2022 года в Жетысуском районе закроют проезд по улицам:

Серикова (от территории парка Гулдер до улицы Казыбаева по парковой зоне);

Казыбаева (от улицы Серикова до дома №288 в северном направлении);

Макатаева (от улицы Ангарская в южном направлении до микрорайона Айнабулак-3).

В Бостандыкском районе на этот же период будет ограничено движение по улице Ергожина.

С 25 мая по 1 сентября 2022 года в Медеуском районе движение приостановят по улицам:

Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных);

Пушкина (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би в южном направлении).

С 1 июня до 1 сентября 2022 года транспортные ограничения введут в Медеуском районе на улице Толе би (от улицы Уалиханова до улицы Зенкова в западном направлении).

С 7 июня по 1 сентября 2022 года в Ауэзовском районе – на улице Садовникова (от улицы Толе би до дома №82 по улице Утеген батыра).

По словам представителей компании, такие ограничения нужны для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в/из дома будет подаваться по временным схемам.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970620-dvizhenie-po-neskolkim-ulitsam-v-almaty-perekroyut-do-1-sentyabrya/