Казахстанских туристов задержали в Узбекистане и ударили электрошокерами (видео)

Полицейские и мужчина. Кадр из видео: mobilmuxbiruz

Стражи порядка в Узбекистане грубо задержали казахстанских туристов. Указывается, что к гражданам применили электрошокеры. Инцидент произошел в ночь на 21 мая в Самарканде.

Как пишет издание Nuz.uz, видео с моментом конфликта между туристами и сотрудниками органов внутренних дел распространилось в соцсетях.

По словам пострадавших, той ночью они ожидали такси около ресторана "Тадж-Махал", собираясь поехать в гостиницу. В этот момент к ним подошли сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда.

Стражи порядка потребовали предъявить им документы. Проверив паспорта и водительские удостоверения, они предложили туристам проехать в участок.

Туристы отказались, после чего к ним применили силу и нанесли травмы электрошокерами.

Задержанные пожаловались, что в участке в итоге им пришлось провести около двух часов.

Глава пресс-службы МВД Узбекистана Шохрух Гиясов прокомментировал инцидент.

Он сообщил, что "сотрудники патрульно-постовой службы, привлеченные для несения службы в ночное время, в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств".

Служба личной безопасности МВД Республики Узбекистан совместно с органами прокуратуры проводит служебную проверку инцидента.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970613-kazahstanskih-turistov-zaderzhali-v-uzbekistane-i-udarili-elektroshokerami-video/