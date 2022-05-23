По каким причинам казахстанцам отказывают в получении льготного автокредита

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На брифинге в СЦК по вопросам льготного автокредитования рассказали о требованиях к желающим приобрести автомобили и о причинах, по которым казахстанцам могут отказать в кредите под 4%, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители казахстанских банков отметили, что у них общие требования.

"В первую очередь, за последние 6 месяцев должны быть непрерывные пенсионные отчисления, что подтверждает платежеспособность клиента.

Во вторую – совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов.

К примеру, если у заемщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тысяч тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50% – это 50 тысяч тенге.

К примеру, если у него на 30 тысяч тенге ипотека, клиент может рассчитывать только на оставшиеся 20 тысяч тенге. Потому что закредитованность населения – тоже не лучший вариант", – заявила директор филиала Евразийского Банка Назым Уразгулова.

Напомним, что сегодня в Ассоциации автобизнеса заявили о случаях, когда казахстанцы оформляли авто по льготному кредиту, а затем отказывались от него.

Также на брифинге зампред правления АО "Фонд развития промышленности" Жанар Ибрашева рассказала, сколько казахстанцев уже получили льготный автокредит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970582-po-kakim-prichinam-kazahstantsam-otkazyvayut-v-poluchenii-lgotnogo-avtokredita/