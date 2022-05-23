Солнечную погоду пообещали синоптики в трех крупнейших городах Казахстана

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В первый рабочий день недели, 23 мая, погода в трех крупнейших городах Казахстана порадует теплом - по прогнозам синоптиков, в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте в понедельник ожидается солнечная погода без осадков, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня днем осадков не ожидается, будет солнечно, столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов выше нуля, а ночью синоптики прогнозируют в мегаполисе дождь - температура воздуха опустится до 10-12 градусов со знаком плюс. Кроме того, в городе ожидается усиление ветра до 3-8 м/с.

Жителей столицы также ждет погода без осадков - термометры покажут от +21 до +23 градусов, но астанчан предупреждают о сильном ветре скоростью до 9-14 м/с. Ночью в Нур-Султане также будет без осадков, столбики термометров покажут от +10 до 12 градусов.

В Шымкенте, как и двух столицах, неделя начнется с теплой, солнечной погоды - здесь температура составит +23...+25 градусов. Синоптики обещают усиление ветра до 8-13 м/с. Ночью в третьем мегаполисе страны похолодает до +10...+12 градусов.

Ранее сообщалось, что сегодня в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970485-solnechnuyu-pogodu-poobeschali-sinoptiki-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/