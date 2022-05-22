Заморозки и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Заморозки, пыльные бури и дожди с грозами ожидаются в некоторых регионах Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Ночью 23 мая на большей части, а днем на западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с.

23 мая в горах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Завтра в центре Кызылординской области ожидается сильный ветер - 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Акмолинской области будет гроза. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере, западе, востоке, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. На востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Днем 23 мая на севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный с переходом юго-западный, на большей части области 15-20, на севере, в центре области порывы 25 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области пройдет сильный дождь, на северо-западе, северо-востоке области будет гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В понедельник на западе, севере Актюбинской области ожидаются гроза и град. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с

На севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Нур-Султане 23 мая прогнозируется ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидаются гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Ночью 23 мая на юге, востоке и в горных, предгорных районах Алматинской области пройдет сильный дождь. 23 мая ночью на юге, востоке и в горных, предгорных районах, днем на юге и востоке области ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

На юге, западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

Завтра на западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

23-24 мая в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, утром и днем 23, сутки 24 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, 23 мая порывы 23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970468-zamorozki-i-pylnye-buri-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/