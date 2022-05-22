Несколько населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Кызылординской области

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Сильный ветер сорвал крыши с ряда зданий в Кызылординской области, а некоторые населенные пункты остались без энергоснабжения.

Это произошло в южных районах региона, отмечают корреспонденты "Хабар 24". В результате непогоды крыши сорвало с 7 административных зданий.

В Жанакорганском районе от непогоды пострадали здания сельского клуба в поселке Бесарык и акимата Томенарыкского сельского округа.

В Шиелийском районе ураган снес кровлю с трех сельских школ, Шиелийского аграрно-индустриального колледжа и центра обслуживания населения.

По информации спасателей, жертв и пострадавших нет.

Также в результате непогоды без света остались несколько населенных пунктов региона.

Тем не менее, сейчас авария на линиях частично устранена - электроснабжение постепенно восстанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970457-neskolko-naselennyh-punktov-ostalis-bez-sveta-iz-za-nepogody-v-kyzylordinskoy-oblasti/