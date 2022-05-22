Приставал к 12-летней школьнице в автобусе: мужчину арестовали в Нур-Султане
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Суд арестовал на 10 суток мужчину, которого подозревали в приставании к несовершеннолетней девочке в автобусе, сообщается в официальном Instagram ДП Нур-Султана.
Информация об инциденте, как напомнили в ведомстве, поступила в Управление полиции района Сарыарка 19 мая вечером.
Мужчина был задержан по "горячим следам".
В отношении 33-летнего задержанного возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство".
Решением специализированного межрайонного административного суда правонарушитель арестован на 10 суток, сообщили в пресс-службе ДП города.
Напомним, ранее жительница Нур-Султана опубликовала в соцсетях пост с заявлением о том, что к ее несовершеннолетней дочери приставал неизвестный мужчина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970453-pristaval-k-12-letney-shkolnitse-v-avtobuse-muzhchinu-arestovali-v-nur-sultane/