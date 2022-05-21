Жезказган остался без света и воды

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Жители Жезказгана в субботу ближе к вечеру остались без воды и электроснабжения. Городской акимат на своей официальной странице в Instagram объяснил причину случившегося.

Как сообщили в ведомстве, сегодня, 21 мая, в 16.25 часов в Жезказгане в результате сильного толчка электротока и короткого замыкания произошло отключение ТЭЦ от электроснабжения.

Службы были ориентированы на устранение неполадок.

"Приблизительно через 1-1,5 часа будет возобновлена подача электроэнергии и воды в город", - отметили в акимате Жезказгана.

Напомним, в марте текущего года президент Казахстана объявил о создании Улытауской области с центром в Жезказгане. Эту новость в городском акимате встретили аплодисментами. Позже стало известно, как именно могут разделить Карагандинскую область, в которую сейчас входит Жезказган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970411-zhezkazgan-ostalsya-bez-sveta-i-vody/