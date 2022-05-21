"Все бросили и ушли": жители пригорода Алматы жалуются на недостроенную развязку

Кадр из видео: КТК

На новую транспортную развязку возле рынка "Алтын Орда" жалуются жители пригорода Алматы. По их словам, трассу частично сдали в эксплуатацию, но не сделали тротуары и не оборудовали пешеходные переходы. Водители тоже недовольны. Говорят, что на всем протяжении дороги нет разметки, передает КТК.

Развязку в пригороде Алматы жители называют местным долгостроем. По словам людей, всего 3 километра власти не могут сделать уже несколько лет. Сроки сдачи объекта постоянно сдвигаются. А то, что удалось построить, еще предстоит доделывать.

"Мы были рады, что сделали трассу, но уже как несколько месяцев вот здесь, на развороте, нет никакой работы. Все бросили и ушли как будто. Теперь все вынуждены кругами ездить на машинах и ходить, чтобы попасть домой. Посмотрите, здесь все разрыли, как могли, засыпали. В дождь здесь лужи, зимой все льдом покрывается. Кто так работает?" - возмущается Думан Хамитов.

Реконструкцию на данном участке власти затеяли еще пять лет назад. С тех пор работы неоднократно приостанавливали - сначала из-за пандемии, потом из-за судов по выкупу земель, а затем из-за недобросовестных подрядчиков. За это время чиновникам удалось лишь частично сдать проект.

"Сложно сейчас выйти на трассу и вернуться обратно. До этого все было тут перекрыто. Недавно сделали выезд, чуть стало легче. Тяжело с детьми ходить, нормального асфальта нет, везде все перекопано или в ямах. Я вообще не вижу, чтобы какие-то работы на всем участке шли. Никого нет. Здесь, на эстакаде, с прошлого года никого нет. Стоит все просто так", - говорит житель Дамиржан Сисенов.

В "КазАвтоЖоле" заявили, что работы на этом участке до конца еще не завершены. В ближайшее время стройка возле рынка "Алтын Орда" продолжится. Там займутся установкой освещения, знаков и нанесением дорожной разметки. Попутно бригады начнут строить тротуары, обустраивать пешеходные переходы и асфальтировать проезжую часть на эстакаде.

"Устройство дополнительных дорожных знаков, а еще дорожной разметки и распределение потоков, поскольку у нас пятиполосное движение по каждой стороне, итого 10 полос. И распределение, и ограждение, чтобы с одной полосы не выезжали на другую", - говорит замдиректора Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Нурхат Акылтаев.

Специалисты не отрицают, что реконструкция трассы Алматы-Бишкек затянулась. Они называют несколько причин этому, одна из которых - резкое подорожание стройматериалов.

В связи с чем пришлось вновь пересчитать все сметы и увеличить суммы в среднем на 25%. Помимо этого, в нацкомпании завершили очередной конкурс.

"На сегодняшний день с подрядной компанией, которая начала работу по реализации проекта "Асыл Арман", контракт расторгнут в конце 2021 года, после чего был разыгран новый конкурс. Вот буквально на днях, 5 мая, нами определена новая подрядная компания, которая после всех процедур приступит к строительно-монтажным работам", - добавил Нурхат Акылтаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970369-vse-brosili-i-ushli-zhiteli-prigoroda-almaty-zhaluyutsya-na-nedostroennuyu-razvyazku/