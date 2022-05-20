Увеличить возраст для выдачи микрокредитов предложили из-за игроманов в Казахстане

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Увеличить возрастной ценз для получения микрокредита с 18 лет до 21 года предложили в Казахстане. Причина тому - игроманы, которые, по мнению общественников, массово берут кредиты для азартных игр, передает телеканал КТК.

Автором предложения выступил директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов.

По его словам, порядка 350 тыс. казахстанцев страдают игроманией, при этом большая часть из них - подростки.

Став совершеннолетними, по мнению Болысова, многие довольно легко получают займы, в том числе онлайн. Для этого достаточно иметь лишь удостоверение личности, указать номер телефона и ждать одобрения от микрокредитной организации.

Чаще всего на такие запросы приходит положительный ответ, а погашать задолженность потом приходится родителям.

Болысов отметил, что игромания – это в первую очередь психологическая проблема, однако в нашей стране не принято обращаться к специалистам, которых в стране не так много.

"Студенты берут кредиты у микрокредитных организаций, чтобы сыграть в очередную азартную игру. Однако в дальнейшем они впадают в зависимость, и родители расплачиваются за их долги.

Поэтому мы просим увеличить возраст выдачи микрокредитов с 18 лет до 21 года", - заявил исполнительный директор ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана" Тохтар Болысов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970364-uvelichit-vozrast-dlya-vydachi-mikrokreditov-predlozhili-iz-za-igromanov-v-kazahstane/