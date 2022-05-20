Ряд домов в Алматы временно отключат от горячей воды

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Ряд домов в Турксибском районе Алматы временно отключат от подачи горячей воды в связи с проведением ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как рассказали в ТОО "АлТС", подачу горячей воды временно ограничат для ряда жилых домов и других зданий, расположенных в следующих местах:

с 23 по 27 мая – в контурах улиц:

– Лисаковская – Волочаевская – Береке – Айша-Биби;

– Таштитова – Хабаровская – Свердлова – Орджоникидзе;

с 30 мая по 27 июня – в контуре улиц:

– Огарева – Калмаржын – Ахметова – Закарпатская.

Как объяснили в компании, ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных, за которые отвечает ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

В ТОО "АлТС" принесли извинения алматинцам за временные неудобства, вызванные ремонтом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970340-ryad-domov-v-almaty-vremenno-otklyuchat-ot-goryachey-vody/