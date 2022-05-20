Подросток устроил погоню с сотрудниками полиции в Актау (видео)

Кадр из видео очевидца: lada.kz

Накануне в коттеджном городке 30 микрорайона Актау подросток на автомобиле своих родителей пытался скрыться от сотрудников полиции. Родителей парня наказали.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона корреспондентам "Лада", 15-летний подросток взял ключи от машины своих родителей без разрешения.

Мальчик попытался скрыться на угнанном Hyundai Tucson от полиции и стал участником погони. В ходе погони подросток неоднократно грубо нарушил ПДД, в том числе создал аварийные ситуации.

Стражам порядка все же удалось остановить нарушителя.

"В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что 15-летний подросток без разрешения взял ключи от машины. Так как нарушитель несовершеннолетний, административный протокол составили в отношении родителей. Им придется нести ответственность по статье 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления" и по статье 591 - "Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном", – прокомментировали в полиции данный инцидент.

Отмечается, что 15-летний подросток был трезв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970296-podrostok-ustroil-pogonyu-s-sotrudnikami-politsii-v-aktau-video/